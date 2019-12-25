С 2020 года в Якутии изменятся размеры выплат при рождении или усыновлении ребенка

С 1 января 2020 года якутские семьи могут рассчитывать на увеличение выплат при рождении ребенка. Об этом ЯСИА сообщили в министерстве труда и социального развития республики.

Указом главы региона Айсена Николаева уже с начала 2020 года будут изменены размеры дополнительных мер по поддержке семей при рождении ребенка.

Так, при появлении первенца всем полагается единовременная выплата в размере двух величин прожиточного минимума (36 322 рубля). Кроме того, увеличивается срок, в течение которого нуждающиеся семьи могут получать ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Теперь выплаты будут направляться до достижения ребенком трех лет.

«Нуждающиеся семьи, утратившие право на пособие в связи с тем, что ребенку исполнилось полтора года, могут вновь обратиться за назначением ежемесячной выплаты и получать ее до трехлетия малыша», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, семьи, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родился второй ребенок, получат региональный материнский капитал в размере 139 985 рублей, что составляет 30% от федерального (466 617 рублей).

Также увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста — она составит 17 660 рублей. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднедушевого денежного дохода населения в республике.