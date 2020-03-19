С 20 марта изменится порядок оформления листов нетрудоспособности

Премьер-министр Михаил Мишустин 18 марта подписал Постановление № 294, которым утвердил временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.

Временными правилами определён порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Данные временные правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.

Основной документ для назначения выплат – листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями. Каждый регион определит перечень из не более трёх медицинских учреждений, которые будут централизованно заниматься дистанционной выдачей и оформлением электронных листков нетрудоспособности.

Подробно с текстом Постановления Правительства РФ от 18 марта 2020 года № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина» можно ознакомиться здесь.

Постановление вступает в силу с20 марта 2020 года и действует до 1 июля 2020 года.

