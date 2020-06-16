С 20 июня возобновляется сообщение Нижний Бестях — Хабаровск

С 20 июня возобновляется курсирование беспересадочного вагона до Хабаровска. Открыта продажа на купейный вагон беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Хабаровск.

Отправление из Нижнего Бестяха Отправление из Хабаровска июнь 20, 26 23, 29 июль 2, 8, 14, 20, 26 5, 11, 17, 23, 29 август 1, 7, 13, 19, 25 4, 10, 16, 22, 28 Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru. в кассах АО «АК «ЖДЯ, АО «ФПК», других кассах по продаже проездных документов в г. Якутске. Справки по телефонам: 8-924-870-63-43, 8(4112) 31-80-81, доб. 7383

Фото: Пресс-служба АК "ЖДЯ" Источник: Пресс-служба АК "ЖДЯ"

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