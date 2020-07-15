С 20 июля в Якутии планируется открытие арктической навигации

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников 15 июля в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание правительственной комиссии республики по организации перевозки грузов в период навигации.

С начала навигации отгружено 759 158,1 тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения республики – 552 503,1 тонн или 44,6% от плана. До пунктов назначения доставлено 476 563,6 тонн или 38,5% от плана. Сегодня также осуществляется перемещение депонационных запасов на реках Яна, Индигирка, Колыма, море Лаптевых.

Если говорить о ходе перевозки жизнеобеспечивающих грузов и готовности флота Ленского объединенного речного пароходства к арктической навигации, то сегодня в эксплуатации ЛОРПа 136 единиц флота с общим тоннажом 173 тысячи. В арктическую навигацию компания планирует перевезти 300 тысяч тонн грузов, из них 119 тысяч – налив, и 181 тысяча – сухогрузы. В этой работе будет задействовано 89 единиц транзитного флота. Суда ЛОРПа для арктической навигации технически готовы и укомплектованы.

На заседании правительственной комиссии заслушана информация о гидрологической и судоходной обстановке на реках республики, проведении тральных и дноуглубительных работ и о накоплении каменного угля на шахте Джебарики-Хая.

Подводя итоги заседания, Алексей Колодезников поручил ответственным руководителям обеспечить подготовку флота к арктической навигации, которая начнётся уже с 20 июля, чтобы выйти на плановый объем. «У нас должен быть четкий график перевозок грузов в арктическую навигацию», -подчеркнул первый вице-премьер.