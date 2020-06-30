С 2 июля в Якутии снимаются почти все ограничения

Айсен Николаев сообщил, что внесено предложение в Роспотребнадзор РФ о переходе Якутии на второй этап снятия ограничений. Если его одобрят, то уже с 2 июля заработают торговые центры, межулусные такси, будет снят режим самоизоляции, откроются летние кафе.

«Всего за время пандемии [зарегистрировано] 4223 случая заражения коронавирусной инфекцией в Якутии. За сутки 45 новых случаев в республике, из них 34 — в Якутске, пять — в Мегино-Кангалассом, четыре — в Хангаласском, по одному — в Нерюнгринском и Анабарском районах. 34 человека в тяжелом состоянии в реанимационных палатах, из них восемь человек — на ИВЛ, за их жизни борются врачи. 179 человек выписались за сутки — это лучший показатель за все время пандемии.

Коэффициент — 0,7, для перехода на второй этап снятия ограничений должен быть 0,8. Также в республике 50 процентов свободных коек в больницах, — сказал Николаев. — Мы внесли предложение в Роспотребнадзор РФ, нас поддержал местный Роспотребнадзор, если одобрят нашу заявку, то с 2 июля ограничения будут сниматься».

Снимается режим полной самоизоляции. Однако он продолжится для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями, а также в Удачном и поселке Айхал, там ограничения остаются, это касается и лиц, прилетающих в том числе из Якутска.

В республике ограничения для приезжающих снимаются, кроме вахтовых рабочих.

Возобновится работа торговых центров — кроме фуд-кортов, игровых зон на их территории и кафе, — откроются летние кафе, базы отдыха. Открываются пляжи.

Также с 2 июля разрешат перевозки пассажиров между улусами — на такси, автобусах, паромах — при условии разрешения Роспотребнадзора.

Третий этап начнется с 15 июля.