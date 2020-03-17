С 18 марта приостанавливают занятия во всех школах Якутии

Учебный процесс приостановят во всех школах Якутии с 18 марта

Учебный процесс будет приостановлен во всех школах и ссузах республики с 18 марта, передает телеканал «Якутия 24». Как сообщил глава региона Айсен НИКОЛАЕВ, соответствующее решение было принято в ходе совещания с участием членов правительства республики и администрации Якутска. «Мы приняли решение, что будет приостановлен учебный процесс во всех школах и средних специальных учебных заведениях с 18 марта», — сказал Айсен Николаев.