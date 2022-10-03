С 13 по 17 октября в Якутске пройдет Слет геральдистов

С 13 по 17 октября 2022 г. в г. Якутске пройдет знаковое событие, впервые на якутской земле состоится XXII слет геральдистов Сибири, посвященный 300-летию геральдической службы России, 100-летию Якутской автономной советской социалистической республики, 30-летию восстановления геральдической службы в Российской Федерации.

На конференции соберутся геральдисты из 3 стран, из 10 регионов России, Беларуси и Молдовы. Мероприятие проводится под эгидой Союза геральдистов России и Региональной общественной организации «Коллекционеры Якутии», в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией «Индустрия будущего», поддержке «Точки кипения» Якутск и ДДН им. А.Е. Кулаковского. Информационное сопровождение – сайт Якутск GO.

Основные события намечаются 14.10.2022 г. – конференция в «Точке кипения» Якутск, 15.10.2022 г. – выставка-ярмарка коллекционеров в ДДН им. А.Е. Кулаковского и встреча коллекционеров 16.10.2022 г. там же.