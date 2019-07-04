С 12 по 15 июля в Орто Дойду пройдет фестиваль молодежи «Табыс»

На Якутском фестивале молодежи «ТАБЫС» сотрудники музеев представят мобильные выставки, интерактивные игры и творческие мастер-классы для участников фестиваля.

В программе акции:

— Фотозона #bookfaceyakutia – «Сделай небанальное фото с книгой!»

— Выставка «Коллекция миниатюрных книг Национальной библиотеки РС (Я)»

— Выставка «Графика Якутии» из собрания Национального художественного музея РС(Я) с использованием мобильного приложения «Yakutia Art Museum»

— Интерактивная выставка из оружейной коллекции Якутского музея им. Ем. Ярославского

— Artist talk: Совместный скетчинг с художником-графиком Сарданой Хохоловой по сеансам (с 14.00 и с 16.00 ч.) (Перед началом каждого сеанса группа желающих присоединяется к совместному скетчингу и отправляется в лес делать наброски. Каждый сеанс рассчитан на 30 мин. В течение каждого сеанса художник будет рассказывать о техниках, материалах для скетчинга и поделится своим опытом)

— Интерактивное занятие «Игры народов Севера» от Музея музыки и фольклора Якутии — бег на копытах, прыжки через нарты, стрельба из лука, закидывание маута и др. (Требуется спортивная форма и обувь. Игра рассчитана на 45 минут, игра командная, поэтому все желающие будут разбиты на две команды)

— «Библиотека в кармане» — онлайн- регистрация в Электронную библиотеку

— Буккросинг из обменного фонда Национальной библиотеки РС (Я)

— Партисипаторная игра – Перформанс от Арт-лаборатории в рамках музейного проекта «Международная якутская биеннале современного искусства BY»

— Open-лекция «Говорим об истории интересно» от специалиста Мультимедийного парка «Россия – моя история»

— Мастер-класс по изготовлению куклы по старинному методу от специалистов Якутского музея им. Ем. Ярославского

— Мастер-класс по изготовлению музейной брошки Якутского музея им. Ем. Ярославского

Фестиваль пройдет в местности Орто Дойду Хангаласского улуса с 12 по 15 июля. Организаторы – Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я). Культурный десант будет работать в гостевой зоне (Тюсюлгэ-14) 13 июля с 14.00 до 20.00 часов. Участие во всех мероприятиях бесплатное.