С 12 октября возобновится движение 12-ти автобусных маршрутов

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 12 октября 2020 года полностью возобновляется движение маршрутных транспортных средств № 2, 3, 5, 8, 16 и 41 на улице Кеши Алексеева. С 12 октября 2020 года полностью возобновляется движение маршрутных транспортных средств – автобусов № 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 35, 41, 107 на кольцевой развязке «Гимеин».

Источник: якутск.рф

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