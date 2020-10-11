11.10.2020
23:18
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Якутск
С 12 октября возобновится движение 12-ти автобусных маршрутов
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 12 октября 2020 года полностью возобновляется движение маршрутных транспортных средств № 2, 3, 5, 8, 16 и 41 на улице Кеши Алексеева.
С 12 октября 2020 года полностью возобновляется движение маршрутных транспортных средств – автобусов № 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 35, 41, 107 на кольцевой развязке «Гимеин».
Источник: якутск.рф
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