04.05.2021
17:40
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Культура

С 12 мая начнет работу выставка Николая Курилова

С 12 мая в студии Art-Sitim начнет работу выставка Николая Курилова — юкагирского писателя и художника, известного не только в Якутии, но и за ее пределами.

Николай Курилов представит фотографии, сделанные за пандемийный год, который люди старше 65 лет из-за ограничений провели, в основном, дома.

Источник: SAKHALIFE.RU
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