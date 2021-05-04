С 12 мая начнет работу выставка Николая Курилова

С 12 мая в студии Art-Sitim начнет работу выставка Николая Курилова — юкагирского писателя и художника, известного не только в Якутии, но и за ее пределами.

Николай Курилов представит фотографии, сделанные за пандемийный год, который люди старше 65 лет из-за ограничений провели, в основном, дома.