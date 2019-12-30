С 1 января вступает в силу закон об ответственном обращении с животными

30 декабря на еженедельном планерном совещании заместитель главы города Якутска по ЖКХ Роман Сорокин поручил ресурсоснабжающим организациям усилить работу в период прохождения новогодних праздников.

«Обратите внимание на большое количество обращений граждан по низкому теплоносителю. Необходимо до 31 декабря выровнять ситуацию. Я понимаю, что сейчас температура воздуха максимально низкая, но прошу принять меры», — отметил заместитель главы.

Роман Сорокин обратил особое внимание коллег на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов и сообщил, что со 2 января Окружной администрации будут организованы объезды и рейды по заявкам горожан.

Директор МУП «Жилкомсервис» Валерии Билоус сообщила, что с 1 января 2020 года вступает в силу новый федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», но средства на отлов и содержание безнадзорных животных на территории столицы до муниципального предприятия не доведены.

«Мы эти обязательства должны выполнять, фиксировать и далее в судебном порядке будем выставлять в адрес Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия»)», — прокомментировал ситуацию руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов.

Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Якутскэкосети» доложил о работе в усиленном режиме.