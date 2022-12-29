С 1 января повысится стоимость проезда в автобусах — мэрия Якутска

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 1 января 2023 года повышается стоимость проезда в общественном транспорте на городских и пригородных маршрутах.

Стоимость проезда в городских автобусах составит:

за наличный расчет — 40 рублей,

по банковским картам — 36 рублей,

по картам «Спутник», транспортным картам с транспортным кошельком и виртуальным картам (QR-код и NFS-интерфейс) – 30 рублей,

по «Карте жителя Якутии» – 28 рублей.

Проезд с использованием проездных билетов:

с лимитом 40 поездок на 60 дней – 950 рублей,

с лимитом 60 поездок на 30 дней – 1200 рублей,

с лимитом 60 поездок на 60 дней – 1300 рублей.

В результате, исходя из распределения источников оплаты, средний тариф составит 27,24 рублей. Данный тариф рассчитан с учетом инфляции, а также со сложившейся экономической ситуацией в целом. При последнем повышении 1 января 2022 года средний тариф был равен 25,30 рублей.

Как сообщили в МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания», с 1 января 2023 года повышаются тарифы на перевозки пассажиров по пригородным маршрутам. Данные тарифы являются регулируемыми, и утверждены распоряжением Окружной администрации г. Якутска.

Как и в случае с нерегулируемыми тарифами частных перевозчиков «Союз Авто» на городских маршрутах, наибольшее повышение тарифа на пригородных направлениях МУП «ЯПАК» произойдет за наличный расчет – с 65 рублей до 78 рублей.

При этом, по безналичной форме оплаты повышение будет незначительным, по некоторым видам стоимость остается без изменения:

при оплате банковской картой проезд подорожает на 3 рублей – с 65 до 68 рублей;

по виртуальной карте (QR-код, NFC), по картам «Спутник», по транспортным картам с транспортным кошельком (кроме «Карты жителя Якутии») проезд подорожает на 5 руб. – с 63 до 68 рублей;

по «Карте жителя Якутии», по транспортному приложению карты единого цифрового сервиса жителя Якутии, держатель которой имеет подтвержденный статус многодетной семьи – без изменений, 53 рубля;

Переходный тариф (внутри населенного пункта и между остановками пригородной зоны) – 40 рублей за наличный расчет, по транспортным картам – 28 рублей.

Без изменений также остается стоимость проезда по школьным и социальным картам (город/пригород).

Месячный проездной билет подорожает на 100 рублей – с 2600 руб. до 2700 руб. На маршруте Якутск-Жатай также на 100 руб. – с 3000 руб. до 3100 руб.

Существенное повышение оплаты за наличный расчет имеет целью поэтапный полный переход на безналичный расчет для обеспечения прозрачности поступающих платежей и перехода на бескондукторное обслуживание пригородных маршрутов (снижение себестоимости проезда и сдерживание роста цен на проезд).

Среднее повышение тарифа 1 января 2023 года, с учетом разных видов оплаты проезда составляет 9%, находится в пределах среднего уровня индекса потребительских цен в 2022 году.

Отметим, что в 2019 году на территории городского округа был введен единый тариф, вне зависимости от километража, для обеспечения равных условий для жителей пригородных сел и микрорайонов, а стоимость проезда по большинству направлений была существенно снижена.

В 2022 году МУП «ЯПАК» полностью обновил автобусный парк. На пригородные и один новый городской маршрут вышли 55 новых комфортабельных автобусов, закупленных по программе лизинга. Еще 10 автобусов обслуживают межмуниципальные перевозки с административными центрами соседних улусов.

Заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко прокомментировал, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте является одной из важных составляющих в обновлении подвижного состава и повышении качества обслуживания.

«На сегодняшний день, перевозчики в условиях санкционного давления испытывают ряд трудностей при эксплуатации транспортных средств. С середины 2022 года произошло удорожание ГСМ, запасных частей и важным моментом является то, что частные перевозчики начали поэтапное обновление подвижного состава на маршрутах, что подразумевает обязательные ежемесячные лизинговые платежи», — отметил Антон Алексеенко.

Кроме того, планомерный переход на безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте в дальнейшем позволит обеспечить максимальную прозрачность финансовых потоков и получать достоверную информацию о пассажиропотоке.

Помимо этого, предусмотрены альтернативные безналичные способы оплаты проезда по более выгодным тарифам. Например, при покупке проездного билета на месяц, стоимость одной поездки составит 20 рублей, а это в два раза ниже чем стоимость разовой поездки за наличный расчет. Тем самым повышение тарифа для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом, будет совсем незначительным. При инфляции в 9-12%, рост среднего тарифа останется в пределах 6%.