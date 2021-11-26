С 1 января начнется выставление счетов за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод

АО «Водоканал» уведомляет о том, что c 1 января 2022 года начнется выставление счетов за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.

Порядок исчисления и взимания платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила № 644).

Нормативы состава сточных вод (далее – НССВ) устанавливаются в целях охраны водных объектов от загрязнения. Для абонентов АО «Водоканал» НССВ установлены постановлением окружной администрации г. Якутска от 14.07.2020 г. № 208п «Об установлении нормативов состава сточных вод».

Для объектов абонентов (при наличии любого из условий):

– среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30 куб. метров в сутки, используемых в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

– с которых осуществляется сброс сточных вод с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения, а также при неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в централизованные ливневые или общесплавные системы водоотведения;

– расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным колодцем;

– для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (П норм. сост. ) (рублей) определяется по формуле (п. 203 Правил № 644):

П норм. сост. = 2 x Т x Q пр1 ,

где Т – тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость, учитываемого дополнительно (руб/куб. м); Q пр1 – объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента.

Абоненты, у которых среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод менее 30 куб. метров в сутки, но имеющие контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов, вправе подать декларацию о составе и свойствах сточных вод. В этом случае плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод будет выставляться по результатам контроля состава и свойств сточных вод согласно п. 197 Правил № 644. Порядок подачи абонентами декларации регламентирован Правилами № 644.