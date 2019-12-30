31.12.2019
01:10
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Якутск
С 1 января начнет курсировать автобусный маршрут №108
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация городского округа «город Якутск» сообщает, что с 1 января 2020 года начнёт осуществлять движение автобусный маршрут №108. Маршрут движения: конечная остановка село Пригородное – Покровский тракт – Чернышевского – Автодорожная – Ойунского – Петровского – проспект Ленина – Суоруна Омоллона – конечная 202-й микрорайон.
Источник: Якутск.рф
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