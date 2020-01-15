С 1 января изменилась кадастровая стоимость земельных участков

На территории Республики Саха (Якутия) с 1 января 2020 года изменен размер арендной платы в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков.

Изменения произошли на основании распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Саха (Якутия)» от 14 ноября 2019 г. № 1471-р и «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия)» от 14 ноября 2019 г. № 1472-р.

Как сообщил руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий ПОПОВ, отныне юридические лица должны внести арендную плату за земельные участки четыре раза в год в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря, а физические лица два раза в год до 15 апреля и 15 октября.

«Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке и начисления пени за нарушение сроков внесения арендной платы за земельный участок, арендные платежи необходимо осуществлять в установленные договором аренды сроки уплаты», — пояснил Игнатий Попов.

Узнать результаты государственной кадастровой оценки по кадастровому номеру возможно на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки» — cgko.sakha.gov.ru

Юридические и физические лица, зарегистрированные на территории города Якутска могут получить счета на оплату аренды за земельный участок по адресу ул. Октябрьская, д. 20/1, каб. 300. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 ч. Электронная почта — arenda@yakadm.ru.

Оплатить аренду можно разными способами через отделения банков, интернет-портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) E-yakutia.ru по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН), по QR-коду через устройства самообслуживания или по QR-коду через устройства самообслуживания мобильное приложение Сбербанк Онлайн, а также в личном кабинете Сбербанк-Онлайн.