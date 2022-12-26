С 1 января 2023 года увеличатся тарифы по взносам на капремонт

В Якутии с 1 января 2023 года увеличатся тарифы по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. Повышение тарифов в среднем составит 5%.

В Якутии с 1 января 2023 года будут установлены новые тарифы минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта республики.

В том числе для помещений, предназначенных для проживания граждан:

— в деревянных многоквартирных домах (МКД) — 7,46 рублей на кв.м. в месяц;

— в каменных МКД без лифта — 10,50 рублей на кв.м. в месяц;

— в каменных МКД с лифтом — 13,95 рублей на кв.м. в месяц.

Для помещений, не предназначенных для проживания граждан:

— в деревянных МКД — 20,48 рублей на кв.м. в месяц;

— в каменных МКД без лифта — 21,00 рублей на кв.м. в месяц;

— в каменных МКД с лифтом — 23,65 рублей на кв.м. в месяц.

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт в размере 50% и 100% платы за капитальный ремонт.

С 2020 года в республике участники Великой Отечественной войны освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт.

Мобилизованные граждане и члены их семей до прекращения контракта о прохождении военной службы освобождаются от начислений пени в заявительном порядке.