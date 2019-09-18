18.09.2019
15:26
59

Официально

С 1 сентября стала обязательной аудиозапись заседаний суда

Федеральным законом от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2018 № 228-ФЗ  были внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс,   в том числе касающиеся ведения протокола судебного заседания.

Указанные федеральные законы вступили в силу с 01 сентября 2019 года.

В новой редакции изложены статья 228 «Обязательность ведения протокола» и статья 231 «Замечания на протокол» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия и в течение пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме замечания на такие протокол и аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и (или) на их неполноту. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается с соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. Использование средств аудиозаписи и систем видеоконференцсвязи в закрытом судебном заседании не допускается.

Статья 259 «Протокол судебного заседания» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в новой редакции подразумевает, что вместе с письменным протоколом заседания судов первой и апелляционной инстанций, включая предварительное слушание, а также при производстве вне судебного заседания отдельного процессуального действия будет вестись аудиопротоколирование. Исключение — закрытые судебные заседания. Участники процесса смогут ознакомиться с аудиопротоколом и подать замечания. Срок — не менее пяти и трех суток соответственно.

В настоящее время обязательное аудиопротоколирование предусмотрено также Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Верховным судом республики на 19 сентября 2019 года рассмотрено 237 гражданских и 106 уголовных дел в апелляционном порядке с применением аудиопротоколирования.

Источник: Пресс-служба Верховного суда Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх