С 1 октября изменились Правила перевозки группы детей

На официальном портале правовой информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства Российской Федерации, вносящее изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Новации призваны актуализировать требования к организованным перевозкам групп детей и направлены как на повышение безопасности таких перевозок, так и на упрощение процедуры их оформления.

В частности, теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.

Снижение административной нагрузки на перевозчиков и организаторов перевозок будет обеспечиваться за счет ряда факторов. Так, из требований по наличию в документе о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки. При этом места для отдыха и приема пищи необходимо указывать только в случае, если перевозка осуществляется в междугородном сообщении и многодневных поездках.

С 3 лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, — здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет 3 года.

Исключены требования о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года на дату начала перевозки группы как условия допуска к управлению автобусом. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года.

Также с 2 дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов.

Госавтоинспекция напоминает за нарушения Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 000 руб.

По вопросам, связанным с организованными перевозками групп детей автобусами по территории республики, можно обратиться в УГИБДД МВД по РС(Я) тел.8(411 2) 45-45-83, по г. Якутск в ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» тел. 8(411-2) 45-40-34.