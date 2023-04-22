С 1 мая изменятся правила доставки пенсий — новый закон

Уже со следующего месяца выдавать все виды пенсий, которые выплачивают россиянам наличными, будет «Почта России». Такой закон вступает в силу с 1 мая, сообщает «Парламентская газета».

Безналом пенсии по-прежнему будут доставлять через банки, а наличными — только через организации федеральной почтовой связи. Прежде выдавать пенсии имели право как «Почта России», так и иные организации — они менялись в зависимости от региона. Теперь, кроме почты, иные компании этой работой заниматься не будут.

Для большинства россиян вообще ничего не изменится. Через «Почту России» пенсии наличными и прежде получали почти 10,5 миллиона человек. Только 1 миллион 360 тысяч пенсионеров обращались за выплатами к альтернативным доставщикам. Этих людей и затронут изменения. С 1 мая доставлять им пенсии также будет «Почта России». При этом, как пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, деньги доставят в те же даты, что и прежде.

Переход на новые правила произведут в автоматическом режиме, писать заявление для этого не нужно, пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Для тех, кому пенсии приносили на дом, ничего не изменится. Все альтернативные доставщики уже либо передали свои полномочия «Почте России», либо, где сложно было решить этот вопрос оперативно, заключили договоры с «Почтой России», что будут заниматься доставкой пенсии от ее имени», — сказала парламентарий.

Тем, кто получать пенсию на дому больше не хочет, стоит обратиться в региональное отделение Социального фонда с заявлением о том, что в дальнейшим им удобнее получать пенсию через какую-либо кредитную организацию, сказала Елена Бибикова. В этом случае банки начнут зачислять им деньги либо на сберегательную книжку, либо на карточку.

Для чего понадобились изменения

Новые правила были приняты для удобства пенсионеров, чтобы обеспечить бесперебойную выплату пенсий, подчеркнула Светлана Бессараб.

У небольших компаний возникали проблемы с этой работой. Чтобы привезти ее в отдаленные деревни и села, например в период паводка, нужно было арендовать специальную технику, на что у небольших ООО просто не было денег. В результате при возникновении ЧС они отказывались доставлять туда выплаты в срок. Так, например, было в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях.

Перед принятием закона о новых правилах выдачи пенсий альтернативные доставщики работали лишь в 19 из 89 регионов России, в подавляющем большинстве они обслуживали города и пригородные районы. 90 процентов из них — это ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, и это создает существенные риски, уверен председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат уточнил, что цель данного закона, с одной стороны, обеспечить бесперебойную доставку пенсий по всей территории страны, а с другой стороны — исключить возможность каких-либо злоупотреблений.

