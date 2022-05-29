С 1 июня вырастут пенсии, соцвыплаты и зарплаты

В России с 1 июня 2022г. на 10% проиндексируют пенсии, МРОТ и прожиточный минимум. Об этом сообщает «Российская газета».

Средний размер пенсии вырастет почти до 20 тысяч рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%. Размер прибавки для каждого получателя индивидуален, в среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей — до 19360 рублей.

Напомним, к прожиточному минимуму привязаны:

— выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

— «детские» пособия (на детей в возрасте 3-7 и 8-17 лет);

— федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

При этом, годовая инфляция в России в мае составила 17,5%.