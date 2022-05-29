29.05.2022
18:05
1811
Экономика
С 1 июня вырастут пенсии, соцвыплаты и зарплаты
В России с 1 июня 2022г. на 10% проиндексируют пенсии, МРОТ и прожиточный минимум. Об этом сообщает «Российская газета».
Средний размер пенсии вырастет почти до 20 тысяч рублей.
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%. Размер прибавки для каждого получателя индивидуален, в среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей — до 19360 рублей.
Напомним, к прожиточному минимуму привязаны:
— выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
— «детские» пособия (на детей в возрасте 3-7 и 8-17 лет);
— федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.
При этом, годовая инфляция в России в мае составила 17,5%.
Фото: Sakhalife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.05.2022
264
29.05.2022
197
29.05.2022
1219
29.05.2022
322
29.05.2022
251
29.05.2022
279
29.05.2022
239
29.05.2022
866
29.05.2022
230
29.05.2022
216
29.05.2022
1236
29.05.2022
322
29.05.2022
535
29.05.2022
795
29.05.2022
624
29.05.2022
333
29.05.2022
635
29.05.2022
649
29.05.2022
654
29.05.2022
2269
28.05.2022
6287
28.05.2022
2440
28.05.2022
3158
28.05.2022
1520
28.05.2022
381
28.05.2022
1149
28.05.2022
620
28.05.2022
445
28.05.2022
857
28.05.2022
1241
28.05.2022
392
28.05.2022
1324
28.05.2022
1708
28.05.2022
4444
28.05.2022
1178
28.05.2022
666
28.05.2022
1662
28.05.2022
1030
28.05.2022
2725
28.05.2022
330
28.05.2022
2290
28.05.2022
1215
28.05.2022
372
28.05.2022
424
28.05.2022
757
28.05.2022
1040
28.05.2022
2609
28.05.2022
1446
28.05.2022
409
28.05.2022
3739
27.05.2022
968
27.05.2022
417
27.05.2022
2598
27.05.2022
590
27.05.2022
796
27.05.2022
492
27.05.2022
531
27.05.2022
538
27.05.2022
511
27.05.2022
3147
ТОП НОВОСТИ
24.05.2022
18240
24.05.2022
12330
25.05.2022
10619
23.05.2022
9907
28.05.2022
6644
27.05.2022
6459
24.05.2022
5991
29.05.2022
5171
Добавить комментарий