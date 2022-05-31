С 1 июня трансфер пассажиров поезда будет выполняться на теплоходе

В связи с открытием летней навигации с 1 июня текущего года трансфер пассажиров поезда по маршруту Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях будет выполняться через реку Лена на теплоходе «В Рукавишников» и далее на автобусе.

Стоимость трансфера — 500 рублей.

Отправление из Якутска в 14.30 с причала №3 речного порта Якутск (ул. Новопортовской картал,1, к.3)

Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на жд. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу ул. Ленина,24 (гостиница «Азимут, 1 этаж) или на борту теплохода «В. Рукавишников».

Телефоны для справок: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381, 8-924-595-14-14