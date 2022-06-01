С 1 июня пенсии увеличены более чем для 35 млн граждан

С 1 июня 2022 года на 10% проиндексированы пенсии и прожиточный минимум, также на 10% увеличился минимальный размер оплаты труда. Такое поручение дал правительству Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 25 мая. Соответствующее постановление правительства в понедельник было подписано Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте Минтруда РФ.

«С повышением прожиточного минимума вырастут и размеры пособий, связанных с этой величиной. В частности, это ежемесячные выплаты на детей до трех лет, пособия на детей от 3 до 8 лет, от 8 до 17 лет, социальные доплаты к пенсии. Индексация прожиточного минимума с 1 июня в целом по стране обеспечивает и увеличение прожиточных минимумов в субъектах федерации с этой же даты. Соответствующие решения оформляются региональными нормативными актами», – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум в целом по стране на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

Рост прожиточного минимума обеспечит увеличение социальных выплат для 15 млн россиян. Индексация пенсии затронет все виды пенсий для неработающих граждан: страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии. В общей сложности пенсии увеличены более чем для 35 млн граждан.

Размер прибавки для каждого получателя индивидуален, он зависит от размера уже назначенной пенсии. В среднем благодаря индексации пенсии неработающих россиян увеличатся на 1760 рублей до 19360 рублей.

С 1 июня также на 10% увеличится размер минимальной оплаты труда. Он достигнет 15 279 рублей в месяц, эта мера позволит увеличить зарплаты около 4 млн россиян. Напомним, величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.