С 1 июля запретят оборот немаркированной обуви

С 1 июля на территории РФ оборот немаркированных сигарет и папирос, а также обувных товаров будет запрещён.

Зампред правительства Якутии Денис Белозёров 29 июня принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством первого заместителя Министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба и статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова по вопросу обеспечения готовности участников оборота к вступлению в силу с 1 июля 2020 года требований об обязательной маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения, а также запрета на оборот немаркированных средствами идентификации обувных товаров и табачной продукции.

Напомним, что в соответствии с постановлениями правительства РФ № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» и № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» с 1 июля 2020 г. на территории РФ оборот немаркированных средствами идентификации сигарет и папирос, а также обувных товаров будет запрещён.

В настоящее время по Республике Саха (Якутия) зарегистрирован 391 участник оборота обувных товаров и 510 участников оборота табачной продукции. Им неоднократно направлены письма с напоминаниями о регистрации в информационной системе маркировки.

В республике организованы семинары в Медиа-центре «Сахамедиа», в том числе на канале YouTube на тему: «Развитие рынка интеллектуальной собственности в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)».

450 участников оборота товаров прошли обучение в рамках соглашения о сотрудничестве с Федеральном институтом промышленной собственности (Роспатент), проведён курс по повышению квалификации «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения».

Нужно отметить, что маркировка остатков обуви, произведённой или приобретённой до 1 июля 2020 года, возможна до 1 сентября 2020 года только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

Сегодня разработан и находится на согласовании проект распоряжения правительства Республики Саха (Якутия) о создании межведомственного оперативного штаба по контролю ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации.

В данный межведомственный оперативный штаб включены представители министерства промышленности и геологии, сельского хозяйства, здравоохранения республики, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я), руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РС (Я), руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по РС (Я), начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации г. Якутска.

3 июля состоится первое заседание межведомственного оперативного штаба по контролю ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации. Далее заседания будут проводиться еженедельно по вторникам в течение июля.