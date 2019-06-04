С 1 июля сыры и консервы включат в систему ветеринарной сертификации

Министерством сельского хозяйства РФ разработаны и утверждены приказы от 15.04.2019 года №193, №194 и №195, которыми вносятся изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации. Приказы зарегистрированы Министерством юстиции 29 апреля 2019 года.

Переход будет осуществляться в 2 этапа, так с 1 июля 2019 года эВСД (электронные ветеринарные сопроводительные документы) будут оформлять на готовую молочную продукцию, в том числе сливочное масло и сыры (тёртые сыры, сыры в порошке, плавленые и голубые сыры), а также на рыбные и мясные консервы, рыбную и мясную готовую продукцию.

А с 1 ноября 2019 года в Меркурий включат:

— питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно-обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку);

— изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку;

— мороженое (за исключением продуктов, выработанных на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда).

Сейчас готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции «от поля до прилавка». Особую обеспокоенность в этом плане вызывает готовая молочная продукция, на которую сегодня не оформляются ветеринарные сертификаты – документы, подтверждающие ее соответствие требованиям законодательства. При этом на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата. По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции – 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу.

Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, на данный момент является эффективным способом решения проблемы фальсификации.

Изменения в основном коснутся тех компаний, которые раньше не работали с поднадзорной продукцией, а теперь начнут — это, например, дистрибьюторы молочной и консервированной продукции, а также консервные заводы.

Торговые сети и молокоперерабатывающие предприятия уже оформляли эВСД на часть продукции, поэтому изменения для них будут только количественными — теперь число товаров, на которые надо оформлять сертификаты в «Меркурии», серьезно увеличится.

Напоминаем, что полный переход на электронную ветеринарную сертификацию и отказ от бумажных аналогов произошел 1 июля 2018 года. За 5 месяцев 2019 года в республике оформлено 465 666 эВСД (среднее количество за месяц более 93 тысячи эВСД), что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.