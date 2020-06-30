С 1 июля разрешены к открытию детские лагеря (не все)

С 1 июля разрешены к открытию лагеря дневного пребывания, расположенные в труднодоступных населенных пунктах.

По решению оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции с 1 июля разрешены к открытию 8 лагерей дневного пребывания, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Булунского, Жиганского, Усть-Янского, Момского районах. Общий охват детей в лагерях 261 ребенок.

Все детские организации получили санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии зданий на деятельность по отдыху и оздоровлению детей, проведена оценка готовности объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции.