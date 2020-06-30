30.06.2020
17:41
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Культура & Образование
С 1 июля разрешены к открытию детские лагеря (не все)
С 1 июля разрешены к открытию лагеря дневного пребывания, расположенные в труднодоступных населенных пунктах.
По решению оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции с 1 июля разрешены к открытию 8 лагерей дневного пребывания, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Булунского, Жиганского, Усть-Янского, Момского районах. Общий охват детей в лагерях 261 ребенок.
Все детские организации получили санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии зданий на деятельность по отдыху и оздоровлению детей, проведена оценка готовности объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Фото: пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
Источник: пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
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