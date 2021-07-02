02.07.2021
12:36
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Общество

С 1 июля применяется обновлённая форма декларации по НДС

Вступили в силу изменения в форму декларации по НДС, порядок её заполнения, а также форматы представления в электронной форме, утверждённые Приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Они применяются начиная с направления отчётности за III квартал 2021 года.

Так, соответствующие разделы декларации дополнены новыми показателями в отношении прослеживаемых товаров:

•  регистрационным номером партии товара, подлежащего прослеживаемости;

•  единицей измерения товара, а также его количеством в единице измерения, используемой при прослеживаемости;

•  стоимостью товара, подлежащего прослеживаемости.

Внесение корректировок связано со вступлением в силу с 1 июля Федерального закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ.

Источник: Федеральная налоговая служба
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