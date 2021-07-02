С 1 июля применяется обновлённая форма декларации по НДС

Вступили в силу изменения в форму декларации по НДС, порядок её заполнения, а также форматы представления в электронной форме, утверждённые Приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Они применяются начиная с направления отчётности за III квартал 2021 года.

Так, соответствующие разделы декларации дополнены новыми показателями в отношении прослеживаемых товаров:

• регистрационным номером партии товара, подлежащего прослеживаемости;

• единицей измерения товара, а также его количеством в единице измерения, используемой при прослеживаемости;

• стоимостью товара, подлежащего прослеживаемости.

Внесение корректировок связано со вступлением в силу с 1 июля Федерального закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ.