С 1 июля на 100 000 увеличены единовременные выплаты по соцконтракту

Представители министерства труда и социального развития Якутии оказывают практическую помощь специалистам социальных служб Мирнинского района по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Заместитель министра труда и социального развития республики Альбина Трубина и заместитель Департамента социальной политики министерства Анастасия Никифорова вместе с членами районной Комиссии и представителями администраций муниципальных образований района обсудили основные проблемные вопросы по заключению социального контракта с населением, внесённые на сегодня изменения в положение социального контракта. В ходе общения даны методические рекомендации по дальнейшей работе Комиссии.

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что по поручению президента Владимира Путина с 1 июля на 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты по социальному контракту. Граждане, заключившие социальный контракт, смогут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса или до 200 000 рублей на развитие подсобного хозяйства в целом по стране. Он поручил провести всю организационную работу и обеспечить своевременное выполнение поручения в республике.

Напомним, что в начале года в Якутии по решению Главы региона Айсена Николаева был увеличен предельный размер социальной помощи на основании социального контракта, так, при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности размер помощи был увеличен до 300 тыс. рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства — 250 тыс рублей. Таким образом, с учётом принятых Президентом страны и Главой Якутии дополнительных решений предельный размер теперь составит на открытие собственного дела — 350 тыс. рублей, на развитие ЛПХ — 250 тыс рублей.



