С 1 июля изменен порядок замены и выдачи паспорта РФ

Правительством Российской Федерации внесены изменения в порядок выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, которые вводятся с 1. июля 2022 г.

В частности, срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

Сокращен срок выдачи паспорта. С 1 июля 2022 года — не более 5 рабочих дней (при этом не имеет значения, подано заявление по месту жительства или по месту пребывания). Данная норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.

Заявку на оформление паспорта можно подать в любом отделении МВД или МФЦ, а также через Единый портал госуслуг.