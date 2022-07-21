С 1 августа в Якутске начнет курсировать автобусный маршрут № 100

Новый городской автобусный маршрут № 100 будет ездить с конечной остановки «Медцентр» до конечной остановки «Аэропорт». Автобусы будут ездить с остановками по ул. Якова Потапова, Сергеляхскому шоссе, ул. Ойунского, ул. Пояркова, ул. Дзержинского, ул. Автострада 50 лет Октября, ул. Можайского, ул. Гагарина.

По информации МУП «ЯПАК», тарифы на перевозку пассажиров и багажа будут такие же, как на других внутригородских маршрутах – 33 рубля за наличный способ оплаты, также доступна возможность оплаты банковской картой и проездными.

«На первоначальном этапе на линию выйдут 10 единиц автобусов, но в дальнейшем при увеличении пассажиропотока количество автобусов будет увеличено. Курсировать будут новые автобусы марки КАВЗ 4270, которые были приобретены городом к 100-летию Якутской АССР при поддержке Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева», — сообщил директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов.

Отметим, автобус марки КАВЗ 4270 имеет 28 сидячих мест, общая вместимость рассчитана на 90 пассажиров, имеет механическую аппарель для доступа маломобильных граждан, оснащена системой видеонаблюдения и кондиционером.

Новый автобусный маршрут города Якутска под символичным № 100 организован в рамках празднования 100-летия ЯАССР в целях создания условий и организации транспортного обслуживания населения в городе, дальнейшего совершенствования транспортного обслуживания, с учетом обращений населения.