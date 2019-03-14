С 1 апреля снизится тариф на поездки в пригородных автобусах

По поручению главы города Якутска Сарданы Авксентьевой, с 1 апреля снижается тариф на пригородные перевозки пассажиров и багажа МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания». Новые тарифы установлены постановлением от 27 декабря 2018 года №329п.

Как отметил заместитель главы города Якутска по экономике Михаил Воробьев, в прошлом году департамент экономики городского округа совместно с МУП «ЯПАК» провел большую работу по внедрению новых тарифов.

«За 2 месяца разработки единого пригородного тарифа были рассмотрены масса вариантов, но остановились на более унифицированном, который с положительной стороны максимально нацелен на горожан», — прокомментировал Михаил Воробьев.

Директор МУП «ЯПАК» Сергей Максимов отметил, что благодаря нововведениям будет максимально сокращен тариф на пригородные перевозки пассажиров.

«В пригородных маршрутах, независимо от направления, при оплате наличными составит 60 рублей, по транспортной карте «Спутник» – 51 рубль. Единый тариф по отдельным направлениям снижен в два раза. Для передвижения это максимальная доступность. На качество работы перевозчиков новый тариф никак не скажется», – сказал Сергей Максимов.

Транспортная карта «Спутник» на данный момент является самым выгодным вариантом оплаты проезда для горожан. Действует карта как на пригородные, так и на городские автобусы. «Спутник» не имеет срока действия. Пополнить счет карты можно через мобильное приложение АСОП (Транспортная карта Якутии).

Кроме этого, на пригородные автобусы вводится электронный проездной билет. Его стоимость составит 2500 рублей. Эта карта имеет месячный срок действия на безлимитное количество поездок. А внутри населенного пункта и между остановками одной пригородной зоны будет установлен переходный тариф. Движение на автобусе «ЯПАК» внутри населенного пункта и остановками между пригородной зоны наличными будет стоить 28 рублей, безналичными 25 рублей. Льготы по социальной карте остаются прежними.

На данный момент в городском округе «город Якутск» на линию ежедневно выходят 31 автобус пригородных маршрутов.