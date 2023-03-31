С 1 апреля пенсию будут выдавать цифровыми рублями?

пенсия

У российской валюты с 1 апреля появится третья форма (помимо наличной и безналичной) — цифровой рубль. Применять инновацию планируют в том числе для выплаты пенсионных начислений. Таким образом, уже в апреле некоторые российские пенсионеры смогут оформить цифровые пенсии, пишут «Известия».

Не все банки получат возможность выплачивать цифровые пенсии с 1 апреля. В пилотный проект вошли 13 ведущих организаций, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Росбанк. Некоторым пенсионерам заведут специальные счета, на которые зачислят средства, то есть выдача цифровых пенсий пока не будет массовой.

Размер выплат будет эквивалентен обычной пенсии, возможность перевести и потратить деньги тоже останется. Но начислять средства будут в цифровых рублях.

Цифровая пенсия будет отличатся от обычной только формой рубля. По мнению экспертов, пока рано говорить о точных сроках перевода пенсий на цифровой рубль, но, вероятно, на это уйдет от трех до пяти лет. В переходный период у пенсионеров будет право выбрать между цифровым и обычным счетом, сообщают Banki.ru

Цифровая пенсия не может «сгореть» или «обнулиться». Напротив, средства граждан будут надежно защищены, так как цифровые рубли токенизированы, рассказал «Прайм» заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Пока что сроки ввода цифровой пенсии не определены. По мнению эксперта, сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счета — цифровой или обычный. Расчеты будут проводится через систему быстрых платежей, классическим банковским переводом и через карты банков.

Говоря об уже существующих вкладах, то в рамках переходного периода, возможно, россиянам предложат перевести их в цифровой рубль на добровольной основе, предлагая лучшие условия, резюмировал Перепелица.