С 1 апреля отменяются больничные работникам старше 65 лет

Временные Правила оформления листов нетрудоспособности утратят силу с 1 апреля 2021 года в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РС(Я) от 2 марта 2021 года №300 «О признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу».

В связи с этим оформление листков нетрудоспособности работникам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», с 1 апреля 2021 года осуществляться не будет. Больничные листы будут оформляться только по медицинским показателям.

Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ №300 от 02.03.2021 г.) рекомендовано работодателям в приоритетном порядке осуществлять перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционный (удаленный) режим работы в соответствии с трудовым законодательством.

В связи с этим в настоящее время у работников 65 + есть следующие варианты формы занятости, режима труда:

1. Перевод на дистанционный (удаленный) режим работы по решению работодателя.

2. Выход на очную работу согласно Указа Главы №1665 от 3.02.2021 г. «О внесении изменений в некоторые правовые акты Главы РС(Я)» о возможности допуска к работе в очной форме граждан в возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом и имеющих справку от участкового врача.

3. Оформление очередного отпуска или отпуска без содержания по заявлению работника.