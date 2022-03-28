С 1 апреля начинается зачисление детей в первые классы

Запись в 1 класс в новый 2022-2023 учебный год начнется с 1 апреля 2022 года в 9-00 по якутскому времени на территории всей республики.

Подать заявление можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Якутии —

https://e-yakutia.ru/

На территории городского округа «город Якутск» из 53 муниципальных образовательных учреждений 50 школ будут осуществлять прием детей в первые классы. (МОБУ «Якутский городской лицей», МОБУ «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» принимают с 5 класса, МОБУ «Центр образования» принимают детей с 9 класса).

Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября и будет проходить в два этапа.

1 этап — с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Он предназначен для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. Закрепленная территория (по прописке) — это район городского округа «город Якутск», в границах которого находится школа.

2 этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в другие школы. Если Вы отправите заявление в школу не по закрепленной территории раньше начала второго этапа, то по заявлению будет вынесен отказ.