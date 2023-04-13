Рыжая плутовка вышла к людям, а тут ее ждал сюрприз

В поисках пищи лиса забрела в село. Такой наглый визит деревенская собака не оценила. Под одобрительные команды хозяина песель пытается прогнать названую гостью. Но патрикеевна не из робкого десятка, она все же хищник, поэтому огрызается и так легко сдаваться не намерена. Эпичное противостояние лисы и собаки сняли на видео.



