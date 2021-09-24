24.09.2021
20:18
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Экология

Рыжая бестия зажигает в Намцах

Жители якутского села Намцы утром обнаружили рыжую лису, крадущуюся по дворам. О результатах погони селян и дворовых собак за плутовкой, узнаете, посмотрев видео

Источник: SakhaLife.Ru
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