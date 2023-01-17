Ипотека – 2023: Что изменилось? Плюсы и минусы
2023-ий набирает разбег. И можно анализировать, что происходит с рынком жилья в этом году. Как помнит постоянный читатель, в конце 2022-го россиянам настоятельно рекомендовали купить жилье и оформить ипотеку на вкусных условиях, мол, таких плюшек на рынке больше не будет.
Но давайте рассмотрим, что изменилось на рынке недвижимости в 2023 году?
- Полюбившаяся Господдержка, стартовавшая в пандемийном 2020-м, продлена и в 2023 году! Это плюс. Однако ставка чуть повысилась, теперь составляет 8%, тогда как в прошлом году была 7%. С учетом цен на недвижимость, каждый процент имеет значение. Условий по возрасту и наличию детей нет, что тоже плюс. Больше россиян смогут воспользоваться этой программой. Но есть и минус. Если раньше господдержкой можно было пользоваться в неограниченных количествах, то с этого года появилось новое условие: одна ипотека в одни руки! Таким образом, воспользоваться господдержкой с 2023 года можно только один раз. Это минус, прежде всего, для инвесторов в недвижимость, а так же для молодых семей, которые, как показывает практика, со временем улучшают жилищные условия.
- Семейная ипотека живет и действует. Ставка от 5,7%. Теперь можно брать семьям, у кого есть два ребенка до 18 лет. Однако программа действует только на покупку недвижимости в новостройке. Таким образом, это не только поддержка семей, но и строительного сектора страны.
- Якутян, конечно, интересует Дальневосточная ипотека. Она продлена на весь 2023 год. Можно покупать или строить жилье под льготные 2%. А в «Алмазэргиэнбанке» Дальневосточная ипотека для молодых семей и вовсе от 1,5%.
- В Москве и Санкт-Петербурге действуют крупные строительные фирмы с хорошим лобби. И хотя столичные города, с одной стороны, жалуются на поток приезжих, с другой стороны, именно в них лучшие условия по ипотеке. Так, в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести недвижимость в ипотеку по ставке от 2%. Околонулевые ставки в 0,01 – 0,1%, пользовавшиеся большим спросом, но приведшие к повышению цен на недвижимость, исчезли из предложений.
- Сохранилось уникальное предложение для новостроек Москвы и Санкт-Петербурга – ипотека в рассрочку. Ежемесячный платеж по ипотеке всего 1 рубль в месяц. Застройщики заявляют, что при этом не будет никаких удорожаний стоимости. Клиент платит символический рубль, чтоб показать, что он жив, здоров и в деле. Застройщики с пониманием относятся к тому, что клиенту необходимо снимать жилье. После передачи ключей на новую квартиру, клиент начинает платить обычную ипотеку.
- Предполагается, что снизятся цены на вторичном рынке.
Таковы сейчас основные позиции на рынке недвижимости России – 2023. Эксперты считают, что ипотечный рынок может претерпеть изменения в связи с состоянием экономики России, реакцией на введенные Западом санкции.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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