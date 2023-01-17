Ипотека – 2023: Что изменилось? Плюсы и минусы

2023-ий набирает разбег. И можно анализировать, что происходит с рынком жилья в этом году. Как помнит постоянный читатель, в конце 2022-го россиянам настоятельно рекомендовали купить жилье и оформить ипотеку на вкусных условиях, мол, таких плюшек на рынке больше не будет.

Но давайте рассмотрим, что изменилось на рынке недвижимости в 2023 году?

Полюбившаяся Господдержка, стартовавшая в пандемийном 2020-м, продлена и в 2023 году! Это плюс. Однако ставка чуть повысилась, теперь составляет 8%, тогда как в прошлом году была 7%. С учетом цен на недвижимость, каждый процент имеет значение. Условий по возрасту и наличию детей нет, что тоже плюс. Больше россиян смогут воспользоваться этой программой. Но есть и минус. Если раньше господдержкой можно было пользоваться в неограниченных количествах, то с этого года появилось новое условие: одна ипотека в одни руки! Таким образом, воспользоваться господдержкой с 2023 года можно только один раз. Это минус, прежде всего, для инвесторов в недвижимость, а так же для молодых семей, которые, как показывает практика, со временем улучшают жилищные условия. Семейная ипотека живет и действует. Ставка от 5,7%. Теперь можно брать семьям, у кого есть два ребенка до 18 лет. Однако программа действует только на покупку недвижимости в новостройке. Таким образом, это не только поддержка семей, но и строительного сектора страны. Якутян, конечно, интересует Дальневосточная ипотека. Она продлена на весь 2023 год. Можно покупать или строить жилье под льготные 2%. А в «Алмазэргиэнбанке» Дальневосточная ипотека для молодых семей и вовсе от 1,5%. В Москве и Санкт-Петербурге действуют крупные строительные фирмы с хорошим лобби. И хотя столичные города, с одной стороны, жалуются на поток приезжих, с другой стороны, именно в них лучшие условия по ипотеке. Так, в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести недвижимость в ипотеку по ставке от 2%. Околонулевые ставки в 0,01 – 0,1%, пользовавшиеся большим спросом, но приведшие к повышению цен на недвижимость, исчезли из предложений. Сохранилось уникальное предложение для новостроек Москвы и Санкт-Петербурга – ипотека в рассрочку. Ежемесячный платеж по ипотеке всего 1 рубль в месяц. Застройщики заявляют, что при этом не будет никаких удорожаний стоимости. Клиент платит символический рубль, чтоб показать, что он жив, здоров и в деле. Застройщики с пониманием относятся к тому, что клиенту необходимо снимать жилье. После передачи ключей на новую квартиру, клиент начинает платить обычную ипотеку. Предполагается, что снизятся цены на вторичном рынке.

Таковы сейчас основные позиции на рынке недвижимости России – 2023. Эксперты считают, что ипотечный рынок может претерпеть изменения в связи с состоянием экономики России, реакцией на введенные Западом санкции.