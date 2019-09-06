Рыболовство для коренных жителей: камень преткновения

В Якутске 5 сентября состоялось совещание Уполномоченного по правам КМНС РС(Я) «Об обращениях с мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера по вопросам рыболовства».

В последнее время коренные малочисленные народы Севера в северных районах республики сталкиваются с большими проблемами: участились незапланированные надзорные проверки со стороны рыбинспекторов с участием транспортной полиции в местах традиционного рыболовства, проводятся несанкционированные проверки частных ледников, налагаются огромные штрафы как на злостных браконьеров, из-за формальных причин не могут закрепить рыбопромысловые участки и т.д. и т.п. И эта встреча была организована Уполномоченным по правам КМНС РС(Я) Леной Ивановой, чтобы найти пути выхода из сложившейся ситуации.

Встреча прошла с участием руководителя Ленского территориального управления Росрыболовства Олега Кузьмина, замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Якова Заровняева, депутатов Елены Голомаревой, Владимира Членова, представителей министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), Ассоциации КМНС РС(Я), Общественной Палаты РСЯ, представителей коренных народов Севера Жиганского, Аллаиховского, Нижнеколымского улусов.

На совещании в том числе обсуждалось резонансное дело ветерана труда, старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова, которого в июне этого года рыбинспекция Нижнеколымского улуса оштрафовала за 4 рыбы, изъятые из погреба, на 43 тысячи рублей и на него заведено уголовное дело.

Чиновники, конечно, ссылаются на законы — у нас правовое государство, есть законы, мы должны их соблюдать. Да никто и не против, а уж тем более народы Севера. Как заметил вице-президент АКМНС РС(Я) Вячеслав Шадрин: законы как раз у нас хорошие, но вся беда в подзаконных актах, которые зачастую вступают в противоречие. Масса запретов вынуждает людей, живущих и без того в нелегких условиях, становиться «браконьерами». Что делать им, когда рыба основной источник питания? Рыба для жителей Крайнего Севера – это «хлеб», который, без преувеличения, подается к столу в каждом доме и практически каждый день. Надзорные органы, объясняя запреты и штрафы, говорят о сохранении биоресурсов. Давайте подсчитаем. В северных улусах примерно проживает 4-5 тысяч населения, из них человек 400-500 представители КМНС и может быть человек 200-300 ловят рыбу и не в промышленных масштабах, а для собственного пропитания. Какой вред они могут нанести экосистеме! Получается сохранение рыбы или медведя выше жизни человека. Сегодня много слышим о нашествиях медведей, участились случаи нападения на человека. Но ведь пока медведь не задерет человека, никто не имеет право пристрелить его, хлопот не оберешься выплачивая полумиллионный штраф, еще и уголовное дело заведут. А человеческая жизнь, получается, ничего не стоит. Так и с рыбой, живешь на берегу реки, а выловить ее, чтобы прокормить себя, семью, не имеешь права. Рыба ценнее человеческой жизни. Все знают какие цены на продукты на Севере, на одной тушенке, которая, кстати, недешевая, не прокормишься. Закон «О рыболовстве» говорит, что приоритет государство дает тем, для кого ловля рыбы – основа жизнедеятельности, почему же коренные малочисленные народы Севера в последнее время выставляют браконьерами, почему вынуждают жить впроголодь?

Владимир Слепцов, глава общины из Аллаиховского улуса, вначале совещания в своей речи призывал всех присутствующих к конструктивному диалогу, чтобы сообща нашли выход из сложившейся ситуации. К концу же встречи, послушав всех, пришел к неутешительному выводу: «Пока коренные малочисленные народы Севера живы — эта волокита никогда не закончится. Остается нам всем исчезнуть, тогда и проблем не будет».

Тем не менее разговор состоялся, стороны выслушали друг друга, предложения зафиксированы, договорились о взаимодействии, вести разъяснительную работу среди населения, писать обращения и жалобы на случаи превышения должностных полномочий со стороны представителей надзорных органов, вносить инициативы в федеральное законодательство по рыболовству, чтобы изменить ситуацию.

PS. Дело по Бегунову Д.Н. передано в МВД РС(Я), ведется следствие. На данный момент он уже выплатил половину штрафа, чтобы выплатить вторую половину — ждет пенсии.

Ирина Курилова