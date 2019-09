Рыбалка на 500 тысяч

View this post on Instagram

В Якутии сотрудниками полиции пресечен незаконный вылов водных биологических ресурсов В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2019» сотрудниками Отделения МВД России по Булунскому району осуществлялись рейдовые мероприятия с выездом в акваторию р.Лена. На одном из участков побережья реки полицейскими были выявлены рыбаки, осуществляющие незаконный вылов водных биологических ресурсов.При осмотре в моторной лодке были обнаружены 2 экземпляра живых сибирских осетров, которые сразу были выпущены в естественную среду обитания. Также были обнаружены 24 экземпляра рыбы муксун, 9 чиров, по два омуля и сига, один таймень. В настоящий момент пятеро рыбаков – уроженцев разных районов республики опрошены и отпущены под обязательство о явке Незаконно выловленная рыба была изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой возбуждено уголовное делопо признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба», санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей. . Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) . #sakhalife #происшествия #путина2019 #булунскийрайон #задержание #Якутия