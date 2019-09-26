Рыбалка на 500 тысяч

В Якутии сотрудниками полиции пресечен незаконный вылов водных биологических ресурсов

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2019» сотрудниками Отделения МВД России по Булунскому району осуществлялись рейдовые мероприятия с выездом в акваторию р.Лена.

На одном из участков побережья реки полицейскими были выявлены рыбаки, осуществляющие незаконный вылов водных биологических ресурсов. При осмотре в моторной лодке были обнаружены 2 экземпляра живых сибирских осетров, которые сразу были выпущены в естественную среду обитания. Также были обнаружены 24 экземпляра рыбы муксун, 9 чиров, по два омуля и сига, один таймень.

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В настоящий момент пятеро рыбаков – уроженцев разных районов республики опрошены и отпущены под обязательство о явке.

Незаконно выловленная рыба была изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой возбуждено уголовное делопо признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба», санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей.