Рыбак получил электротравму, зацепив спиннингом токоведущие части линии

ПАО «Якутскэнерго» напоминает якутянам о том, что в охранных зонах линий электропередачи и других энергообъектов категорически запрещено рыбачить, пользоваться удочками и спиннингами, а также другими предметами, которые могу стать проводниками электротока. Соблюдение этого простого правила может спасти жизнь и здоровье.

9 июня в нарушении правил безопасности якутянин рыбачил под линией электропередачи в районе водовода у п. Нижний Бестях. Приготовившись закинуть свой 9-метровый спиннинг, мужчина поднял его на недопустимое расстояние до токоведущих частей линии. Удилище сработало как проводник, и рыбак получил электротравму, ток прошел через руки и ноги. С ожогами конечностей он был доставлен в больницу. В настоящее время проходит лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако такой благополучный исход – скорее исключение из правил.

Охранные зоны линий электропередачи – территория повышенной опасности. Такое нарушение правил поведения вблизи энергообъектов могло стоить рыбаку жизни. Современные удилища изготавливают из высокопрочного углепластика, который отлично проводит электрический ток. Получить травму от наведенного электричества можно даже не касаясь провода, а на расстоянии снасти до 2 метров от него. Удар в несколько тысяч вольт может вызвать не только ожоги поверхностей тела, но и нарушения в работе внутренних органов.

Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска или удилище создают опасность поражения электрическим током, прикосновение или даже приближение удилища к проводам действующей ЛЭП с высокой вероятностью приведет к смертельной травме.

При покупке удочки или спиннинга необходимо обращать внимание на надписи на корпусе удилища, где указано об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему правила поведения под линиями электропередачи, расскажите о том, чем опасен электрический ток и почему нельзя использовать удилище во время грозы и при перемещениях под проводами.

При обнаружении нарушений правил поведения в охранных зонах ЛЭП, провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе чем на 8 метров и проникать внутрь электроустановок. Если вы, не замечая опасность, приблизились на недопустимое расстояние до поврежденной линии, то необходимо незамедлительно выйти из зоны действия электрического тока «гусиным» шагом (шаг, при котором стопы ног не отрываются от земли, движение выполняется путем переставления стопы пятки к носку ноги, чтобы минимизировать разницу потенциала между точками касания).

О фактах нарушений немедленно сообщите по следующим телефонам:

в г. Якутске – в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (4112) 21-55-68,

в улусах республики – по телефонам местных районов электрических сетей.

Берегите себя и своих близких!