Рыбак из Покровска не вернулся домой — нашли только его одежду…

13 января примерно в 1.00 55-летний житель Покровска Хангалаского улуса Ц. поехал на рыбалку к реке Лене и до настоящего времени не вернулся. На берегу нашли его шапку и верхнюю одежду. Об этом сообщает паблик «Новости г. Покровск и Хангаласского улуса».

В этом же паблике опубликовано видео одного из волонтеров, участвующего в поиске пропавшего. На кадрах видно, что больше десятка человек длинным рядом прочесывают «бесконечное снежное поле». Отметим, что сейчас в Якутии стоят сильные морозы, что наверняка усложняет поиски.

Sakhapress в пресс-службе Службы спасения РС(Я) подтвердили пропажу человека. «Заявление поступило вчера вечером, сегодня утром на поиски выехали группа спасателей ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я) » в количестве пяти человек», — сообщили в ведомстве, сообщает тгк @sakhapress1