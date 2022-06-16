Ряды стобалльников пополняются!

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в соцсети:

Ряды наших стобалльников пополняются — их уже 19 выпускников! 💯👍🏻

По итогам ЕГЭ по математике 3 выпускника наших школ показали высшие баллы:

🔸Назар Павлов (МОБУ «Технический лицей им. Н. А. Алексеевой», г. Якутск);

🔸Наталья Васильева (ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат»);

🔸Алёна Петрова (ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат»).

Рад видеть в списке Назара Павлова, который стал дважды стобалльником. Он так же получил 100 баллов по результатам ЕГЭ по химии. Молодец!

От всей души поздравляю ребят и выражаю слова благодарности их родителям и учителям!