«Рядовой Чээрин» идёт к 5 миллионам просмотров на YouTube!

Якутский фильм «Рядовой Чээрин», снятый по повести Сметанина Дмитрием Кольцовым за три недели набрал уже 4,9 миллионов просмотров на YouTube. Ранее он попадал в тренды YouTube — впервые в якутском кино. Он стал самым популярным фильмом на канале «Watch — Русское кино», который обладает лицензией на показ всех представленных кинолент. Второе место занимает российский фильм на военную тематику «Ржев».

Смотрим и помогаем нашему фильму набрать 5 миллионов просмотров! Желаем «Рядовому Чээрин» дальнейших успехов в он-лайн показах.