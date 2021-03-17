«Рядовой Чээрин» лидирует по средним сборам за сеанс

Якутский фильм режиссера Дмитрия Кольцова «Рядовой Чээрин» занимает первую строчку в стране по средним сборам на сеанс за последнюю неделю. Картина о якутском снайпере в среднем за сеанс получает 8 662 рубля, сообщает ЯСИА.

Согласно статистике Единой автоматизированной информационной системе, за период с 11 по 17 февраля фильм «Рядовой Чээрин» обошел все другие фильмы в прокате по России по средним сборам за сеанс. Всего якутский фильм показали 261 раз в 24 кинотеатрах. За сеанс картина получает 8 662 рубля. Всего за весь прокат фильм собрал 2 260 845 рублей, большую часть сборов пришлась на первый уикенд, тогда картина собрала 1,8 млн рублей.

На втором месте по средним сборам за сеанс расположился фильм «Мавританец» с суммой 7 042 за сеанс, а на третьем — «Райя и последний дракон» с 4 993 рублями за сеанс.

Фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Чээрин» вышел в широкий прокат с 11 марта. Он снят по мотивам повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Егор Чээрин». Действие фильма происходит осенью 1943 года. Немецкие снайперы хозяйничают на передовой. Молодой охотник из Якутии Егор Чээрин, только прибывший на фронт, становится снайпером. В первом же бою ему удается проявить себя, он вступает в схватку с немецкими захватчиками и меняет баланс сил на передовой.