14 февраля в Камерном зале Государственного театра эстрады прошёл очередной концерт проекта «Золотые имена» под авторством и руководством заслуженного артиста Якутии Александра БУРНАШОВА, который был посвящен народной артистке ЯАССР Марине ПОПОВОЙ — Эдьиий Марыына.

В проекте приняли участие Нина ЧИГИРЕВА, Тамара ПОПОВА, Анастасия ГОТОВЦЕВА, Раиса КРЫЛОВА, Андреана, Костя СТЕПАНОВ, Амгаяна и другие. Ведущим вечера был Александр БУРНАШОВ, который традиционно подарил гостям вечера пародийный номер на Эдьиий. Все выступающие и зрители тепло вспомнили народную любимицу, присутствующие прочувствовали, словно она была рядом…

Александр БУРНАШОВ поделился с SakhaLife своими воспоминаниями про Марину Константиновну:

— Эдьиий Марыына при жизни стала легендой. Она хотела ездить со мной по республике, и мы много ездили. Она была большой шутницей, недаром ее приколы сейчас ходят в народе в виде баек.

Все время учила меня как продлить жизнь на сцене в качестве артиста. Помню, я спросил в чем ее секрет, на что она мне ответила: «Надо любить свой народ, как бы тебя не встречали».

Действительно, она много со мной делилась своими воспоминаниями о своей жизни, о тех звёздах, с которыми ей удалось поработать в свое время.

Также она мне твердила: «Вот когда я уйду, ты все время напоминай народу обо мне!»

И перед выходом на сцену всегда говорила, шутя: «РЯДОВАЯ ПОПОВА К БОЮ ГОТОВА!» И выходила на радость своим поклонникам.

Когда сидела красилась в гримерке, восклицала: «Ээ чэ, как ни красься, все равно скажут Эдьиий Марыына!»