02.03.2022
17:07
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Якутия

Рядом с Якутском замечены следы волчьей стаи? 😱😱😱

Совсем рядом с городом Якутском около Намцырского тракта были замечены следы волков — сообщает
@bult_alt. Автор видео показывает следы и полагает, что их не менее 10, призывая коневодов внимательнее следить за лошадьми.

Однако не все подписчики с этим согласны, считая, что это скорее следы собак.

Фото: Из соцсетей
Источник: @bult_alt
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