Рядом с Якутском замечены следы волчьей стаи? 😱😱😱

Совсем рядом с городом Якутском около Намцырского тракта были замечены следы волков — сообщает

@bult_alt. Автор видео показывает следы и полагает, что их не менее 10, призывая коневодов внимательнее следить за лошадьми.

Однако не все подписчики с этим согласны, считая, что это скорее следы собак.