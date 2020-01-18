Рядом с комплексом водозаборных сооружений «Водоканала» освятили иордань

В юбилейный, 10-ый раз в зоне акватории комплекса водозаборных сооружений АО «Водоканал» обустроили крещенскую купель. В честь православного праздника – Крещения, священнослужитель иерей АЛЕКСАНДР освятил иордань. «Купель на Зеленом лугу не способна вместить то количество людей, которые желают приобщиться к священному обряду. Поэтому вторая иордань необходима для того, чтобы все желающие не простаивали большие очереди на морозе», — поделился священнослужитель. Он также добавил, что в крещенские дни освященная вода преисполняется божьей благодатью, через которую Господь подает людям силы. А подходя к этой воде с молитвой, человек может принять на себя эту благодать.

Сегодня в иордань окунулись работники АО «Водоканал» и ГУП ЖКХ, а также приглашенные гости. Первым в крещенскую купель вошел генеральный директор предприятия Анатолий КЫРДЖАГАСОВ. По его словам для работников АО «Водоканал» вода всегда имеет священное значение. При этом он отметил, что данная иордань – общенародная. «Мы совместно с ГУП ЖКХ только организуем эту купель. Любой желающий, в любое время дня и ночи, до понедельника, может приехать сюда и приобщиться к священному обряду, зарядиться положительной энергией» — добавил Анатолий Кырджагасов.