Ряд важных для Якутии вопросов нашли отражение в послании президента

Выступая на площадке Ленского клуба, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подчеркнул, что в послании президента страны Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию нашли отражение важные для Якутии вопросы.

Глава отметил беспрецедентные меры поддержки регионов, объявленные президентом. В первую очередь это инфраструктурные бюджетные кредиты, которые будут распределены по принципу: чем меньше долгов у региона – тем больше кредитов.

«Для Якутии – региона с одним из лучших в стране кредитным рейтингом, с очень неплохой управляемостью внутреннего долга – эта мера очень важна», – подчеркнул глава республики.

В Якутии в ближайшие годы планируется запустить ряд важных инфраструктурных проектов. Наиболее значимым не только для республики, но и для всего Северо-Востока страны является Ленский мост.

Айсен Николаев также отметил важность инициатив президента в сфере строительства:

«Мы надеемся, что «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам на Дальнем Востоке под 3-4% годовых. Также анонсирована подготовка пошагового плана сквозного использования цифрового проектирования, поддержка ИЖС».

Перечисленные меры помогут в ускоренной реализации программы расселения аварийного жилья, которая в Якутии самая масштабная в стране.

Решения президента об ускоренном переводе всех государственных услуг в электронный вид с доступом 24/7 также скажутся на повышении качества жизни якутян.

«Мы крайне заинтересованы в цифровизации государственных и муниципальных услуг, в связи с нашими огромными расстояниями. Будем добиваться, чтобы это решение президента в Якутии было исполнено в ближайший год», – отметил Николаев.

Одной из ключевых для Якутии как традиционно многодетного региона стала тема поддержки материнства и детства. Еще одним важным блоком послания стала поддержка здравоохранения. Глава напомнил, что на днях подписал указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения, который закрепляет меры по вхождению Якутии к 2030 году в клуб регионов с самой большой продолжительностью жизни.

Президент традиционно большое внимание уделил образованию и науке. Глава отметил, что поручение президента о создании новых бюджетных мест в вузах страны, 70% из которых будут отданы в регионы, даёт молодёжи новые возможности. Кроме того, Айсен Николаев рассказал о том, что научно-образовательный центр «Север». после недавнего визита президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА начал работу по коллаборации регионов Дальнего Востока. Программа НОЦ «Север» уже в этом году может войти в список научно-образовательных центров мирового уровня.