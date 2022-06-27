Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в июле

Спикер Госдумы рассказал о законах, которые вступят в силу в России в июле.

Среди них — упрощение регистрации по месту жительства и получение бесплатной медицинской помощи без обязательного предъявления полиса ОМС, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье. «Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — написал он.

Как отметил председатель думы, с июля срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ. Кроме того, по его словам, «при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность». «Граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города», — напомнил Володин.

Также спикер Госдумы сообщил, что с 1 июля вступает в силу закон, защищающий пенсионные накопления. «Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход», — отметил он.