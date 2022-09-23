Ряд ограничительных мер приняты в связи с частичной мобилизацией

Об отмене культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий на территории МР «Хангаласский улус», с 24 сентября до особых распоряжений принял глава улуса.

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