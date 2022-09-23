23.09.2022
12:54
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Общество

Ряд ограничительных мер приняты в связи с частичной мобилизацией

⚡⚡⚡В Амгинском районе запретили продажу алкоголя в связи с частичной мобилизаций.

Об отмене культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий на территории МР «Хангаласский улус», с 24 сентября до особых распоряжений принял глава улуса.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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