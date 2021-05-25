Рвать или не рвать? За какие подснежники грозит штраф?

С приходом мая соцсети начинают цвести фотоснимками подснежников: на лугу, я и подснежники, в моем дворе, на моем окне. Тут же появляются хейтеры — нельзя рвать! Преступление! Красная книга! Штрафы!

ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды Якутии» сообщает, что на территории РС (Я) растут пять видов рода прострела.Научное название подснежника – прострел (pulsatilla).

ПРОСТРЕЛ УЗКОЛИСТНЫЙ (ЖЕЛТЕЮЩИЙ)

Араңастыйар ньургуhун

Многолетнее травянистое растение, с высотой 10-50 см, желтыми цветками.

Растет обильно на приречных лугах, на степных и каменистых склонах, в березовых, сосновых, смешанных лесах. В Якутии широко распространен, за исключением южных и юго-западных районов.

ПРОСТРЕЛ МНОГОНАДРЕЗАННЫЙ

Тырыттаҕас ньургуhун

Многолетнее травянистое растение, стебли с высотой 10-30 см, лепестки сине-фиолетовые.

Произрастает на лесных опушках, в зарослях кедрового стланнника, на каменистых и щебнистых тундрах, скалах, степных и каменисто-щебнистых склона, приречных галечниках, осыпях. Встречается в северных, западных и южных районах Якутии.

ПРОСТРЕЛ АЯНСКИЙ

Айаан ньургуhуна

Многолетнее травянистое растение с фиолетовыми цветками.

Растет в горных лиственничных редколесьях, зарослях горных кустарников, на полузадернованных щебнистых склонах, приречных галечниках. Распространен в Южной Якутии.

Вид занесен в Красную книгу Якутии. Категория и статус редкости: 3 г – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но находящийся в пределах Якутии на западной границе распространения.

ПРОСТРЕЛ ТУРЧАНИНОВА

Турчанинов ньургуhуна

Многолетнее травянистое растение с сине-фиолетовыми цветками.

Растет в сосновых лесах и на степных склонах. Встречается в центральных и южных районах Якутии.

Вид занесен в Красную книгу Якутии. Категория и статус редкости: 3 г – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но находящийся в пределах Якутии на северной границе распространения. Реликтовый вид.

ПРОСТРЕЛ ДАУРСКИЙ

Даурия ньургуhуна

Многолетнее растение с бледно-фиолетовыми цветками.

Произрастает в прирусловых лиственничных лесах, тополево-чозениевые рощах, зарослях кустарников, приречных ивняках, на галечниках, песчаных отмелях. Распространен в Центральной, Северо-Восточной, Южной Якутии.

Прострелы, как яркие декоративные растения страдают из-за массового сбора на букеты. Сбор прострелов, занесенных в Красную книгу, запрещен, в нее внесены 2 вида: прострел аянский и прострел Турчанинова.